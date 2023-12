SEIJ Osasco participa da 4ª Conferência Estadual da Juventude

Júlia Santiago Oliveiro

SEIJ_PMO

Sediada em Olímpia, São Paulo, a 4° Conferência Estadual da Juventude aconteceu dias 23 e 24/11, tendo como equipe organizadora a Coordenadoria da Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, com o apoio da Prefeitura de Olímpia e do Parque Aquático Thermas dos Laranjais. A delegação osasquense teve participação ativa na conferência, colaborando na construção e adaptação de propostas, inclusive apresentando as propostas elaboradas na etapa municipal.

O evento teve como objetivo promover e incentivar a participação do conjunto da sociedade no processo de construção e implementação da Política Paulista de Juventude, debater e oferecer contribuições para o Plano Nacional de Juventude e formular propostas, diretrizes e indicadores de monitoramento que subsidiem a construção da Política Paulista de Juventude e do Plano Estadual de Juventude e que possibilitem sua execução e acompanhamento.

Na ocasião foi realizada a eleição dos 121 delegados que irão para a 4° Conferência Nacional da Juventude, a ser realizada em dezembro, em Brasília/DF. Osasco será representada por cinco membros.

“Participar desses espaços de discussão para a construção de políticas públicas é essencial. Juntos, Poder Público e Sociedade Civil, representar nossa cidade, trazer as demandas e pautas das nossas juventudes legitimando a representatividade de Osasco”, disse Vitória Silvestre, secretária executiva da Infância e Juventude de Osasco e delegada indicada do poder público.