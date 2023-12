Alexandre Pires faz show dia 10/12 no palco do Natal Encantado

Foi remarcada a data para o show com Alexandre Pires em Osasco. O cantor, compositor e multi-instrumentista se apresentará no palco do Natal Encantado, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, em frente ao bulevar e à Prefeitura, no dia 10/12, domingo, a partir das 17h.

O Natal encantado foi inaugurado no dia 20/11 e traz várias atrações para toda a família. Tem carrossel, casa do Papai Noel, cenários interativos como a Casa Encantada e o Presépio em conceito animatronics, espaços instagramáveis e gourmet, além da decoração natalina com árvore de Natal gigante e iluminação em toda a fachada da Paço Municipal, bulevar e viaduto metálico.

O Natal Encantado é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

SERVIÇO

Show com Alexandre Pires – Natal Encantado de Osasco

Domingo, 10/12

Horário: a partir das 17 horas

Local: Avenida Lázaro de Mello Brandão, em frente à Prefeitura

Gratuito