Bolsista de Muay Thai fecha o ano com chave de ouro

Giane Vieira

Divulgação

No último domingo, 26, a atleta de Muay Thai, Bárbara Aranda, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou do Campeonato de War Muay Thai Fight, na zona sul de São Paulo.

O muay thai é uma arte marcial tailandesa e a competição reuniu aproximadamente 30 atletas divididos por categorias e faixas etárias. Bárbara Aranda competiu na categoria 48 kg, disputou uma luta casada duríssima e após 5 rounds de 2 minutos sagrou-se campeã.

Este ano a atleta conquistou outros dois títulos importantes para a carreira: o War Muay Thai Fight, em julho, e o Super Girls de Muay Thai, em março, no Portuários Stadium.

“Finalizamos o ano com 4 lutas e 4 vitórias, um cinturão conquistado e 3 troféus importantes em competições renomadas no país. Sem dúvida é um momento muito especial, fruto de muito trabalho”, comemorou o técnico Gil Souza.