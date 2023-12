Osasco premia finalistas da 2ª edição do Inova Servidor

Marco Borba

Caio Henrique e Fernanda Cazarini

A sexta-feira, 1º/12, foi de celebração no Teatro Municipal Glória Giglio, durante cerimônia realizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da Prefeitura de Osasco para a premiação dos vencedores da 2ª edição do Prêmio Inova Servidor. A iniciativa visa premiar os servidores que apresentaram ideias inovadoras com foco nas pessoas e na melhoria das políticas públicas realizadas pela Administração.

Participaram do ato o secretário da Pasta, Eder Máximo, que representou o prefeito Rogério Lins, o adjunto Luiz Henrique do Nascimento, demais secretários municipais e vereadores.

Em sua fala, Eder lembrou de alguns programas inovadores postos em prática pela Prefeitura nos últimos anos voltados ao bem-estar da população e agradeceu a participação de servidores no Inova Servidor, que integra as ações do Labora Osasco (Laboratório de Governo e Políticas Públicas da Seplag).

“Inovar é quando a gente faz mais com menos e consegue premiar a população com melhores serviços. Agradecemos a todos os que apresentaram suas ideias”, disse o secretário.

Inscreveram suas ideias para concorrer ao prêmio servidores municipais efetivos, comissionados e CLTs

Confira os premiados por categoria:

Melhoria da qualidade do serviço público:

Bem-aceita Pix. 1º lugar. Socorro Alves Ferreira Nasaro

2º lugar: Cristina Prestes B. Onody. Escola Tributária de Osasco (Esto)

3º lugar: Melhoria da qualidade de vida das populações em área de risco. Lucas dos Santos Gundin

Experiência do Usuário:

3º lugar. A casa é minha, a calçada é nossa. Antônio Carlos Costa (Serviços e Obras) e Rudineia Maria da Silva Souza (Emprego, Trabalho e Renda)

2º lugar. OsasBot: “O sentinela eletrônico da Guarda Civil Municipal”. Marina do Nascimento Carvalho (Secontru)

1º lugar. Acessibilidade no atendimento: Keverson Thiago Minchiguerre Gonçalves (Serviços e Obras)

Melhoria dos Processos de Trabalho

3º lugar. Banco de Talentos: Felipe Victor Martins Neves

2º lugar. “Dia do Intercâmbioz”. Carla Sauzano Ilani

1º lugar. Conecta Servidor. Deigles Leandro Teixeira Pardo e Sthefanie de Almeida Silva

Inovação Tecnológica:

3º lugar. OZ Mundi – Museu Virtual Municipal. Lidinara Alves Lustre

2º lugar. Biodigestor como política pública na gestão de resíduos. Jorge Luís Dias

1º lugar. Sistema de Monitoramento de Resíduos Ambientais. Vinícius Souza Ferreira

Ideia de ouro:

Parques da primeira infância. Maytê Prado de Lima e Érica Aparecida de Jesus Paulino

Inovei:

Professor mediador de aprendizagem. Gisleine de Cássia Soares Vianni, Elisabeth Pereira da Silva Mathias e Érica Fernanda Ursulino