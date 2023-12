Enxadrista de Osasco conquista 2º lugar na Copa Mourão

Por: Giane Vieira

Divulgação

No último final de semana, dias 3 e 4 de dezembro, a enxadrista osasquense Julia Alboredo, bolsista da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou da II Copa Campo Mourão de Xadrez Rápido, realizada em Campo Mourão, no Paraná/PR. A copa reuniu 191 enxadristas.

Após 7 rodadas, Julia finalizou o torneio com 6,5 em 7 de forma invicta conquistando o segundo lugar no absoluto e +24.4 pontos de Rating Rápido. Na penúltima rodada do evento, Alboredo empatou contra o Grande Mestre Sunye (Jaime Sunye Neto).

Agora a equipe de Xadrez de Osasco segue rumo ao Campeonato Brasileiro Absoluto entre 13 e 21/12, em Recife/PE. Estarão presentes, além de Júlia, outros enxadristas do Bolsa Atleta como Renato Quintiliano e Silvio Pereira e o mestre fide osasquense, Wagner Madeira, que recentemente conquistou a 8ª colocação no Mundial Sênior de Xadrez, realizado entre 25/10 e 5/11 em Palermo, Itália.

“Parabéns a toda equipe de Xadrez que tem um nível de excelência”, ressaltou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.