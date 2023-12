Osasquense participa de maratona na Espanha

Matheus dos Santos

Divulgação

No último domingo, 3/12, o atleta osasquense Vagner Noronha esteve na Espanha para a disputa da Maratona de Valência. O evento é famoso no mundo e, em 2023, chegou à sua 9° edição e reuniu mais de 30 mil participantes. Cerca de 200 mil pessoas assistiram a corrida pelas ruas da cidade.

Vagner, contemplado pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, competiu em busca do índice olímpico para os jogos de Paris 2024.

O atleta finalizou o percurso em 2h6min e 75ª colocação geral e não conquistou o índice. Porém, foi o segundo melhor brasileiro do evento, além do tempo final ter sido sua melhor marca pessoal do ano e a segunda melhor de toda sua carreira.

Nessa reta final de 2023, ele ainda tem mais duas provas a disputar, uma delas a tradicional Corrida de São Silvestre. A busca pelo índice olímpico segue até abril de 2024 e Vagner irá disputar mais uma prova visando alcançar a meta para chegar às Olimpíadas.

“Vagner é um corredor excepcional e teve um grande ano. É gratificante ter um atleta desse calibre representando Osasco”, comentou o secretário de Esporte. Rodolfo Cara.