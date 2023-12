Futebol americano de Osasco é vice-campeão paulista  

Matheus Santos

No último domingo, 10/12, a equipe osasquense de futebol americano, Osasco Soldiers, foi vice-campeã, em Carapicuíba, na disputa da final do Paulista de Flag 9×9. O time enfrentou o Caniballs Football e perdeu por 20 a 6. O Diadema Diamond ficou com o terceiro lugar ao vencer o Crimson Fox por 28 a 8.

É o segundo vice-campeonato conquistado pela equipe, que em 2023 fez sua melhor campanha na história da competição, com 10 vitórias e apenas uma derrota.

Os atletas Daniel “Lango” Liberato, Gleison Texeira e Luis “McQueen” Losada são contemplados pelo programa bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.