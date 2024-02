Carnaval de Osasco terá operação conjunta das forças de segurança, uso de câmeras e drones

Marco Borba

Eduardo Soares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou terça-feira, 6/2, no 14º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Bela Vista, de reunião de planejamento da Operação Força Conjunta – Carnaval 2024, que se inicia à zero hora da sexta-feira, 9/2, em toda a cidade.

A operação integrada contará com efetivos da PM, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil e visa a proteção e segurança dos foliões ao longo do feriado, além do combate aos pancadões, bailes funk, embriaguez ao volante (blitz com o uso de etilômetros), e fiscalização de estabelecimentos e ambulantes ilegais.

Ao longo da operação, que se encerra às 7h da manhã da quarta-feira, 14/2, as três instituições de segurança compartilharão dados e informações. Uma sala de operações foi criada para monitorar 24 horas as áreas de interesse de segurança. Tais áreas serão monitoradas por câmeras. Imagens também serão captadas com o uso de drones.

As ações da operação conjunta ocorrerão todos os dias a partir das 22h e se estenderão ao longo da madrugada.

As operações vão reunir cerca de 50 agentes de segurança e 20 viaturas das três forças de segurança, além do apoio operacional do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), ligado à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Também participaram da reunião o tenente-coronel Joaquim Keida, comandante do 14º Baralhão, o major Mosna, o secretário de Segurança e Controle Urbano, José Virgolino, o adjunto Adilson Moreira, o comandante Erivan, da GCM, o delegado seccional de Osasco, Flamínio Martins, e o chefe de investigadrores Cristiano Ueda.