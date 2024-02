Novo espaço de hidroterapia vai atender 300 alunos especiais da rede municipal de ensino

Marco Borba

Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou sexta-feira, 23/2, da entrega do novo espaço de hidroterapia (Rua Nossa Senhora de Fátima, 48, no Centro) para alunos especiais da rede municipal de ensino (com deficiência ou transtorno do espectro autista), com idades entre 6 meses e 12 anos. O local já está em funcionamento e as atividades acontecem nas instalações da Clínica Acqua Fortunata, contratada pela Secretaria de Educação por meio de licitação.

O projeto foi ampliado e agora serão atendidas 300 crianças. Até o ano passado o atendimento era feito por outra clínica, em outro endereço, também no centro, e eram atendidas 180 crianças, segundo a Educação.

O atendimento no novo espaço ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A piscina de hidroterapia atende aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O pequeno Davi, 5 anos, morador do Jardim Bonança, está no projeto desde o início do ano passado. Segundo a avó, Maria José da Costa, 55, ele tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). “Foi após esse contato com a hidroterapia que ele desenvolveu mais a sociabilidade, a vontade de nadar, conhecer o mar. Também notei uma pequena evolução na coordenação motora”, disse a avó.

Fora do atendimento às crianças, a partir das 18h, a clínica também oferece para particulares hidroterapia, natação terapêutica, natação convencional e hidroginástica.

“É um dia de muita alegria para todos nós. Só pai e mãe sabem o quanto um espaço como este é significativo para o desenvolvimento dos filhos. Nosso propósito será sempre trabalhar pelo desenvolvimento das nossas crianças. Espero que nesse local a pessoa saia mais feliz do que quando entrou”, disse o prefeito, que estava acompanhado do secretário da Educação, Cláudio Piteri, do adjunto José Toste Borges, Ribamar Silva (Casa Civil), do presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, e demais secretários e vereadores.