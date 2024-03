Osasco recebe visita de representantes da Associação Americana de Psicologia

Marcello Maia

Jonas William

A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar da Prefeitura de Osasco (Sefam) recebeu no dia 11/03 a visita de duas representantes da Associação Americana de Psicologia (APA), Maysa Akbar (diretora do Escritório de Diversidade e Psicologia de Interesse Público) e Janice Haskins (chefe do Instituto de Desenvolvimento de Liderança), acompanhadas pelas professoras da Universidade de São Paulo, Maria Beatriz Linhares e Elisa Altafim.

A Associação é a principal organização científica e profissional que representa a psicologia nos Estados Unidos, com mais de 157.000 pesquisadores, educadores, psicólogos, médicos, consultores e estudantes como membros.

O objetivo da visita foi conhecer a experiência de implementação do “Programa ACT – para Educar Crianças em Ambientes Seguros”, desenvolvido pela APA, traduzido e adaptado para o Brasil, e que desde o final do ano de 2023, está sendo aplicado em creches e escolas de educação infantil da prefeitura de Osasco.

O Programa ACT – para Educar Crianças em Ambientes Seguros destina-se aos pais ou responsáveis de crianças de 0 a 8 anos e visa o fortalecimento da família e a melhora das competências parentais, por meio de 8 encontros com duração aproximada de 2 horas cada.

Na visita as representantes puderam acompanhar a realização de um encontro com as famílias na Creche Mundo da Criança, na zona Sul, e conversar com a equipe que está trabalhando na implementação do programa para ouvir os relatos de suas experiências como facilitadores e colher sugestões, numa reunião que aconteceu no CEFOR. No final da manhã, visitaram a creche Nelly Grizi, que também está aplicando o programa.

O secretário da Família, Marcelo Couto Dias, relatou sobre o evento: “Esta visita foi de extrema importância para a nossa cidade, pois é a validação e o reconhecimento da qualidade do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar em parceria com a Secretaria de Educação.”

“Vim aqui para conhecer de perto essa experiência que pode se tornar também uma referência, um modelo para outras cidades. Pelos resultados alcançados, entendo que seja possível a ampliação desta política no estado de São Paulo” disse o deputado Rogério Santos, que esteve presente na reunião entre a equipe de facilitadores e as representantes da APA.

A Dra. Maysa Akbar destacou a importância de se implementar políticas públicas basedas em evidências científicas. “É sempre incrível quando a gente pode ver a implementação da ciência da psicologia em comunidades que podem ser mais impactadas por isso.”

E a Dra. Janice Haskins chamou atenção para a relevância da experiência de Osasco na implementação do programa. “O que a gente viu aqui é um exemplo do que é possível, não só no Brasil, mas em outros países e também nos Estados Unidos. É um ótimo modelo para o que podemos visualizar no futuro.”

As professoras Maria Beatriz Linhares e Elisa Altafim, que atuam na pesquisa sobre o tema da parentalidade e na disseminação do Programa ACT no Brasil, também chamaram a atenção para a relevância do trabalho que vem sendo desenvolvido em Osasco. “É gratificante ver isso se expandindo com tanta qualidade, para nós é uma grande honra”, pontuou Elisa.

Durante a visita, além de destacarem a amplitude e qualidade da implementação do programa, as representantes da APA também parabenizaram o município pela qualidade do serviço e da infraestrutura das creches e escolas.