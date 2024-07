Exposição “Reflexos do Eu” chega ao Paço Municipal de Osasco

Olga Liotta

Fernanda Cazarini

Desde o dia 17 de junho, o Paço Municipal da Prefeitura de Osasco abriga a exposição “Reflexos do Eu”, uma coleção de obras que captura as emoções e sentimentos dos frequentadores do CAPS Adulto (Centro de Atenção Psicossocial), vinculado à Secretaria de Saúde.

As obras, apresentadas em formato A3 tanto colorido quanto em preto e branco, são desenhadas à mão, cada detalhe externando momentos, lembranças e devoções pessoais. A exposição visa destacar o CAPS como um espaço onde a arte, sensibilidade e inteligência dos pacientes se manifestam

A mostra, que encerrará no próximo dia 5 de julho, está programada para itinerar por outros pontos da cidade após seu término.