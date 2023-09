Câmara de Osasco aprova início das sessões a partir das 15 horas

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta terça-feira (5), a mudança definitiva de horário das Sessões Ordinárias.

Com a aprovação em 2º turno do Projeto de Resolução 10/2023, de iniciativa da Mesa Diretora, as Sessões Ordinárias começarão a partir das 15 horas.

O texto aprovado pelos vereadores altera o Regimento Interno da Câmara de Osasco (Resolução 12/1994).

Durante a pandemia de Covid-19, os vereadores alteraram o regimento e as sessões passaram a acontecer uma vez na semana, com início às 10 horas.

Com o fim da pandemia, as sessões voltaram a ser realizadas duas vezes por semana, mas o horário das 10h foi mantido.

“Testamos no período de 7 a 8 meses e os vereadores acharam por bem voltar ao horário das 15 horas”, explica o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos).

A mudança aprovada nesta terça-feira valerá a partir da 49ª Sessão Ordinária, que deve acontecer no próximo dia 12 de setembro.

Ainda nesta terça-feira, os vereadores aprovaram outros três projetos, entre eles a proposta do prefeito Rogério Lins que cria em Osasco o Dia Municipal do Combate ao Feminicídio e a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio.

