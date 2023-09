Moção parabeniza Dia do Psicólogo

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 48ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta terça-feira (5), o vereador Emerson Osasco (Rede) apresentou a Moção de Aplauso 293/2023 sobre o Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto.

Na justificativa da propositura, o vereador da Rede ressaltou a importância dos profissionais de saúde mental. “É uma profissão necessária na sociedade contemporânea. Precisamos ter mais psicólogos nos equipamentos de saúde de Osasco”.

Juliana da AtivOz (PSOL) endossou a Moção. “Estamos no mês do setembro amarelo, um mês para discutir saúde mental, mas pouco falamos do desgaste sofrido por esses profissionais”, disse.

O vereador Josias da Juco (PSD) enalteceu o trabalho dos psicólogos e relembrou a criação da lei. “Fiz esse Projeto de Lei para incluir a homenagem a esses profissionais no Calendário da cidade”.

