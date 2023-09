Câmara de Osasco reconhece trabalho dos corretores de imóveis

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco reconheceu, nesta quinta-feira (31), a importância do trabalho dos profissionais do ramo imobiliário para o desenvolvimento econômico.

O Plenário aprovou a Moção de Congratulações 268/23, pelo Dia do Corretor de Imóveis, comemorado no último dia 27.

O autor da Moção, vereador Emerson Osasco (Rede), usou a Tribuna para falar do papel dos corretores de imóveis e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) — órgão fiscalizador da profissão.

“As pessoas os procuram para realizar um sonho e eles oferecem o que têm de melhor. Não é só uma profissão, é uma transformação de vida”, disse.

Os vereadores aprovaram o documento por unanimidade e fizeram a entrega simbólica na presença de profissionais do Creci-SP.

Creci

O Creci-SP representa os 645 municípios do estado de São Paulo. A entidade conta com mais de 265 mil corretores credenciados, 8 mil estagiários e 30 mil imobiliárias inscritas no estado.

A Delegacia Regional Osasco é composta pelas cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Os corretores Ilda Madalena Credidio Correa e Marcelo Monteiro da Rocha são, respectivamente, a delegada regional e o subdelegado regional de Osasco.

