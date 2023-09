Corretor de imóveis recebe o Título de Cidadão Osasquense

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na noite desta quarta-feira (06), a Câmara Municipal de Osasco concedeu o Título de Cidadão Osasquense a Francisco Alves Pereira pela colaboração prestada ao município de Osasco e aos seus moradores. A proposição foi do vereador Pelé da Cândida (MDB), responsável por presidir a Sessão Solene para entrega da honraria.

Pelé justificou a homenagem pelo trabalho desenvolvido por Pereira em 50 anos de Osasco. “A cidade de Solidão (PE) nos emprestou você e, entre 700 mil habitantes, você é um dos poucos a receber esse Título. Sua atividade no mercado imobiliário ajuda a movimentar a cidade”, disse o parlamentar.

Felipe Covílio, genro do homenageado falou sobre a trajetória de Pereira: “É uma pessoa que sempre exerceu suas atividades de forma honesta e honrada. Como corretor de imóveis, prestou muitos serviços para Osasco”.

Daniele Pereira fez uso da Tribuna para falar do pai. “Todos esperam uma fala sobre o corretor, mas é difícil não misturar isso com a vivência familiar. Ele está aqui há 50 anos e não pensa em parar de trabalhar. Ele é muito identificado com Osasco”. Também filho do pernambucano, Leandro Pereira agradeceu à Câmara pela homenagem.

Valdemar Gonçalves, amigo de Pereira, teceu elogios. “Ele é uma pessoa batalhadora, que faz tudo pelos amigos e ajuda com emprego, conselhos… Está sempre presente na vida das pessoas de quem ele gosta”.

Ao fim da solenidade, Francisco Pereira fez uso da palavra. “Quero expressar gratidão à Câmara de Osasco pela honraria e por quem está aqui compartilhando esse momento comigo. Tenho muito carinho por quem fez parte dessa jornada e quero continuar contribuindo pela cidade”, disse ele.

