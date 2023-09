Câmara no seu Bairro fará audiência no CEU Saramago

Por Charles Nisz

Dando prosseguimento ao projeto “Câmara no seu Bairro”, a terceira edição do programa acontecerá nesta segunda-feira (18), às 19h, no CEU José Saramago, localizado no Jardim Santo Antônio.

A ideia é realizar sessões públicas itinerantes nos bairros da cidade, com o objetivo de ouvir os moradores sobre as necessidades de cada região. Nestas audiências, os vereadores e membros da sociedade civil poderão usar a Tribuna para fazer uso da palavra.

Entre os objetivos, estão a ampliação das discussões sobre as prioridades de Osasco e a definição das políticas públicas necessárias nos próximos anos para atender aos interesses da população.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), disse que a iniciativa busca aproximar o parlamento dos munícipes. “A população pode falar suas demandas de forma direta com os parlamentares”.

Serviço

Data: Segunda-feira, 18/09/2023, 19h

Endereço: Av. João de Andrade, 1355 – Santo Antônio, Osasco – SP

Telefone (11) 3605-4235