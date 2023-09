Assuntos desta edição:

– Câmara de Osasco publica edital para construção de sua nova sede;

– Projeto Câmara no Seu Bairro ouve demandas da região do Jardim Santo Antônio;

– Palestra sobre doação de órgãos e concessão de homenagens marcam eventos no Legislativo osasquense.

Ficha Técnica

Redação e produção: Deniele Simões e Maurício Viel

Direção-Geral de Comunicação Social: Meiri Borges