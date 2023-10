Moção reconhece trabalho da Defesa Civil de Osasco

Durante a 57ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na tarde desta terça-feira (10), a Moção de Aplauso 362/2023 parabenizou a atuação da Defesa Civil de Osasco, tanto na cidade como em outras situações de emergência no país.

Na justificativa da proposição, o vereador Emerson Osasco (Rede) enalteceu o trabalho desses profissionais. “Nas maiores ocorrências da cidade, quem é chamada é a Defesa Civil. Eles vão em lugares onde há risco para a segurança da população”, disse.

Emerson Osasco parabenizou a Defesa Civil, na pessoa de Almir Nascimento, diretor do órgão da Prefeitura de Osasco. Os osasquenses ajudaram nas ações humanitárias e buscas no município de Roca Salles, atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Laércio Mendonça (PSD), Márcio da Lan (Avante), Paulo Júnior (PP), Joel Nunes (Republicanos), Julião (PSB) e Josias da Juco (PSD) apoiaram a Moção. “Presenciei muitas enchentes no Rochdale e o trabalho deles foi fundamental”, disse Márcio da Lan.

Paulo Júnior enfatizou a solidariedade de Osasco com o estado do sul do país. “Esse é um dos departamentos mais sérios da Prefeitura. Eles atuaram com muito altruísmo no Rio Grande do Sul”.

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara, falou da necessidade de valorizar esses profissionais. “A Moção é bonita para ser enquadrada, mas esta Casa irá trabalhar para conseguir mais emendas para a Defesa Civil no Orçamento de 2024”.

