Câmara concede Placa Comemorativa ao Centro Social Pira Vivo

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na noite desta quarta-feira (18), a Câmara Municipal de Osasco concedeu Placa Comemorativa ao Centro Social Pira Vivo (CSPV), em Sessão Solene realizada no Plenário Tiradentes. A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Júnior (PP), que presidiu a solenidade.

Segundo o parlamentar, “o Centro Social Pira Vivo presta relevantes serviços à cidade de Osasco”.

O gestor do CSPV, Glédson Bassan, se sentiu honrado pelo recebimento da Placa Comemorativa e afirmou ser um dia de agradecimento. “É um dia muito especial para o time do instituto. O intuito era se aproximar da comunidade por meio do trabalho social”, disse Bressan.

Wesley Siqueira, presidente do instituto, também fez uso da palavra. “Quero agradecer o reconhecimento e o apoio dado pelo vereador Paulo Júnior. Esse projeto é uma mostra do poder da união e da resiliência de toda a equipe”.

O reverendo Paulo Carra expressou sua alegria em participar da solenidade e declarou: “Sempre procurei questionar a relevância da igreja para o bairro. Ela tem que ser relevante para a comunidade. Essa homenagem mostra a importância do trabalho do CSPV”.

“Ensinar idiomas para as crianças e tocar um instrumento musical; ensinar uma profissão para mães; encaminhar profissionalmente quem precisa de um emprego. Essa tem que ser a função de uma igreja numa comunidade”, acrescentou o reverendo Carra.

Secretariando a mesa dos trabalhos, Elias Gonçalves apresentou a justificativa da homenagem e fez a entrega da Placa para os diretores da entidade. “O CSPV é conhecido em toda a cidade de Osasco e no Brasil. É uma organização da sociedade civil que dissemina cultura, esporte, educação, tecnologia e formação para o trabalho desde 2011”.

O vereador Paulo Júnior declarou estar muito feliz em presidir uma Sessão em homenagem a um instituto com função social tão relevante. “Conheci o projeto em 2011 e logo fiquei encantado com a iniciativa do Pira Vivo, que hoje atende centenas de famílias”.

