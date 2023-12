Vereadores falam de seus projetos e outros temas de interesse do município

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 74ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (14), os vereadores usaram a Tribuna para falarem de suas indicações, projetos e ações.

A primeira a fazer uso da palavra foi a vereadora Cristiane Celegato (Republicanos), que abordou a questão das Casas Terapêuticas instaladas pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais. Na última sexta-feira (08), Osasco inaugurou uma delas em Presidente Altino.

“Essas Casas Terapêuticas são destinadas a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, que são dependentes de álcool e drogas. E isso é muito importante para combatermos a situação do uso de drogas. Já deixei uma indicação de uma clínica de recuperação para mulheres”, alertou a parlamentar, ao afirmar que o número de mulheres usuárias de álcool e drogas está aumentando. A vereadora também pediu que o Executivo disponha de uma sede própria para o Caps Álcool de Drogas.

Além dessa questão, a vereadora Cristiane também sugeriu a implantação da faixa azul para motos em Osasco, a exemplo da cidade de São Paulo, que tem reduzido o número de mortes de motociclistas.

“O projeto já foi feito em São Paulo e poderíamos implantá-las nas principais vias da cidade”, sugeriu Cristiane Celegato.

Julião (PSB) usou a Tribuna para reforçar a solicitação de moradores de algumas regiões, especialmente dos bairros do Jd. Veloso, Jd. Santo Antônio e Jd. Padroeira, que pedem serviços de recapeamento asfáltico.

“Vamos cobrar junto ao Poder Executivo para que continuem dando atenção à região e esperamos que, em breve, sejam atendidos”, afirmou o vereador, que solicitou cuidado com a pavimentação de vielas, incluindo reformas de escadões.

Juliana da AtivOz (PSOL) solicitou que os parlamentares se dediquem à leitura e análise do Plano Diretor que tramita na Casa, e pediu que o projeto seja votado no próximo ano, para que os parlamentares possam incluir, adequadamente, emendas dos vereadores e sugerir alterações nas questões consideradas mais importantes, como uso de áreas de proteção ambiental na cidade.

“Eu peço que todos se atentem ao projeto para que nós possamos valorizar o trabalho dessa Casa com mais coerência”, apontou a vereadora.

A parlamentar ainda reforçou a necessidade de políticas públicas, dentro do Plano Diretor, que permitam melhorar a mobilidade urbana, especialmente para pessoas com deficiência.

A questão da segurança pública foi debatida por Laércio Mendonça (PSD), que ressaltou a necessidade de reforçar a segurança em regiões como Olaria do Nino e Jd. Conceição, em horários específicos, devido à quantidade de reclamações que os parlamentares recebem. “Sabemos que houve aumento do efetivo e que a segurança feita pela GCM tem sido fundamental para nossa segurança. Mas solicito que essas regiões sejam olhadas com mais cuidado”, apontou Laércio Mendonça.

Além da segurança pública, Mendonça voltou a solicitar que a Secretaria de Trânsito verifique melhor a região da Av. Sport Club Corinthians, quanto à redução de velocidade em alguns trechos, para evitar acidentes, especialmente os casos de atropelamento.

O vereador Josias da Juco (PSD) abordou as indicações feitas para a Maternidade Amador Aguiar, especialmente em relação às crianças prematuras. “Uma das minhas emendas parlamentares foi destinada à compra de um veículo para o Banco de Leite, fortalecendo, assim, o trabalho dos profissionais que atuam no setor”, disse o parlamentar, que também reforçou a necessidade de implantar passagem gratuita no transporte público para mães que tenham filhos internados ou em tratamento.

Outra proposta do vereador diz respeito aos impactos das construções de condomínios da cidade. “Muitas vezes, prédios são construídos sem o número de vagas suficientes para atender a demanda e os moradores acabam estacionando os veículos na rua, chamando atenção da criminalidade”, apontou o parlamentar, sugerindo que as construtoras deem como contrapartida ajuda para melhorar a infraestrutura da segurança urbana. “Precisamos debater esse assunto aqui para que possamos dar mais segurança para a população”, concluiu Josias da Juco (PSD).

Já Emerson Osasco (Rede) alertou sobre os riscos que a cidade enfrenta ao colocar motoristas para também atuarem como cobradores, visto que muitos desses profissionais foram demitidos.

“A lei de trânsito proíbe que você divida sua atenção no trânsito, mas para dirigir e ser cobrador ao mesmo tempo pode? Quero saber se um motorista consegue dar conta, sozinho, de dirigir, cobrar, prestar atenção nos usuários. Viagens que duravam 50 minutos estão demorando mais de uma hora”, afirmou e questionou o vereador.

Exercendo uma das funções do parlamentar, que é fiscalizar, a vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) comentou que foi até a UPA Centro, na última segunda-feira, e constatou que muitas pessoas estavam há mais de cinco horas esperando o atendimento, apesar da quantidade de médicos em atendimento. “Precisamos entender o que podemos fazer, porque recebemos muitas pessoas de fora para serem atendidas na unidade e a demanda está muito alta”, apontou a vereadora. Ela revelou que, em conversa com pacientes no local, constatou que muitos estavam em busca de atestado médico. “Isso acaba tirando a vaga de quem realmente precisa”, alertou Lúcia.