Programa Nossa História celebra 192 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco celebrou, por meio do Programa Nossa História, na manhã desta quinta-feira (14), os 192 anos de fundação da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A 122ª Edição do programa, organizada pela Frente Parlamentar Nossa História, trouxe as participações de três policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano: o comandante da guarnição, tenente-coronel Joaquim Keida, que hasteou a bandeira do Brasil; a chefe da Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina do 14º BPM/M, capitã Eliane Renó, hasteando a bandeira do Estado de São Paulo; e o encarregado do Setor de Polícia Militar Judiciária do batalhão, subtenente Flávio Sabino.

O primeiro a usar a palavra foi o Subtenente Sabino, que falou da alegria em participar do programa hasteando a bandeira do município onde nasceu. “Na minha época de criança, adolescente, nós víamos a cidade ainda em desenvolvimento. Hoje não deve para nenhuma metrópole. Osasco tem se destacado no cenário nacional e internacional”, ressaltou o militar, que esteve acompanhado da esposa Helen, dos filhos, sogros e cunhado.

Sabino recordou o papel de seu tio como influência na escolha da carreira militar, que se aposentou após 30 anos de trabalho na cavalaria da PM.

Também acompanhada da família, a capitã Renó falou do seu amor por Osasco. “Nasci no Hospital da Cruz Azul em São Paulo. No ano que vem farei 50 anos de Osasco. O que a gente quer é uma cidade segura, juntamente com a Câmara dos Vereadores, que propicia o crescimento do município”, disse.

A policial agradeceu o comandante Keida pela indicação de seu nome para participação no programa Nossa História e destacou a parceria de trabalho de quase 20 anos entre os dois.

Keida participou da cerimônia com a esposa Janaína e as filhas Milene e Daniela. Ele recordou sua ligação com a cidade, iniciada em 1994, quando atuava como aspirante. “Tenho um carinho muito grande por Osasco, por ter me dado uma família maravilhosa e ter crescido profissionalmente aqui”.

O comandante falou do trabalho da PM e das ações em conjunto com a Prefeitura e demais órgãos de segurança, tendo em vista a melhoria dos serviços. “A gente está tentando dar uma condição melhor, uma segurança melhor e uma tranquilidade melhor para a nossa comunidade”, acrescentou.

Frente Parlamentar Nossa História

Líder do governo na Câmara e secretário da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador Délbio Teruel (União Brasil) falou do orgulho que sente da Polícia Militar e elogiou o trabalho dos três homenageados.

“Essa junção das forças de segurança na nossa cidade tem sido muito importante e colocado Osasco num cenário de destaque no nosso estado”, afirmou.

Já o presidente da Frente Parlamentar, vereador Josias da Juco (PSD), enfatizou a presença das famílias presentes e do trabalho dos policiais militares.

“Hoje, a Câmara e a Prefeitura não ficam transferindo a responsabilidade da segurança para o estado. É do município também. A gente tem que dar condições melhores, como a companhia inaugurada agora (no bairro Quitaúna)”, pontuou.

Josias da Juco anunciou que, em breve, o município ganhará uma nova companhia da Polícia Militar para atender a população, em parceria com a Prefeitura.

O parlamentar ainda recordou o trabalho do Soldado Anthony Luiz de Albuquerque Oliveira, do 14° BPM-M, com apenas 27 anos, que faleceu vítima de um atropelamento. Houve toque fúnebre em memória ao policial.

MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO (breve) | EDIÇÕES ANTERIORES | REPORTAGEM (breve)