Prefeito anuncia maternidade e entrada da cidade na primeira sessão do ano

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na abertura do ano legislativo de 2024, na tarde desta terça (1), a Câmara Municipal de Osasco recebeu o prefeito Rogério Lins (Podemos). Em seu discurso na Tribuna do Plenário Tiradentes, Lins anunciou algumas das obras a serem entregues pela gestão até o fim do mandato.

Educação e saúde foram os setores mais citados por Lins. Na saúde, o prefeito anunciou a modernização da maternidade Amador Aguiar. “Até o final do mandato iremos entregar a nova maternidade Amador Aguiar, numa parceria com a construtora Wtorre e a Uninove. Num investimento de R$ 18 milhões. A ideia é trazer o que há de mais moderno em estrutura hospitalar para os bebês e para as mães”, disse Lins.

Outras obras na área da saúde são as reformas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro Baronesa, Mutinga e Piratininga. “As duas primeiras serão entregues no aniversário da cidade, em 19 de fevereiro. A UBS Piratininga fica pronta até o segundo semestre”, afirmou ele.

Já na área da Educação, o destaque fica para as creches. Segundo o prefeito, “no primeiro semestre deste ano, a cidade vai caminhar para zerar a fila de espera por creche. Isso é maravilhoso”.

Uma nova entrada da cidade foi outra obra anunciada pelo prefeito. Lins também anunciou obras de infraestrutura, moradia e saneamento básico em regiões da periferia da cidade. “Procuramos setorizar a cidade, de forma a cumprir 100% das metas que foram estabelecidas”, explicou.

“Tudo isso foi feito com equilíbrio financeiro e orçamentário. Com a reforma tributária, caíram os repasses do ICMS estadual e de tributos federais. Muitos municípios estão com situação fiscal apertada, mas nossa cidade conseguiu manter sua arrecadação por meio do ISS”, comparou o prefeito.

“Será um ano de muito trabalho e conquistas para a população. É uma satisfação voltar a esse plenário, onde estive por dois mandatos como vereador. Quero saudar o público presente e quem nos assiste pela Internet e, em nome do presidente da Casa, vereador Carmônio Bastos (Podemos), cumprimentar a todos os vereadores”, disse Lins.

MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO (breve)