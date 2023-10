Jardim Gopiúva poderá contar com câmeras de segurança

O vereador Álvaro Abilio (UNIÃO) apresentou a indicação número 1.545/2023, durante a 31ª Sessão Ordinária da Câmara de Carapicuíba, realizada nessa terça-feira (3). O texto solicita ao prefeito Marcos Neves (PSDB) e aos órgãos competentes que estudem a possibilidade de colocar câmeras de segurança no bairro Jardim Gopiúva.

Moções

O vereador também é autor da Moção 309/2023, que manifesta apoio ao Congresso Nacional, em face da tentativa de legalização do aborto; e da Moção 310/2023, que manifesta repudio à proposta do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) que pede à Corte que declare a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição da República.