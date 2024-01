AP3095 – APARTAMENTO DE 54 M² DOIS DORMITÓRIOS PARA ALUGAR EM OSASCO/SP – BAIRRO UMUARAMA

Apresentamos este maravilhoso apartamento para locação no Edifício Square, localizado em uma posição privilegiada, em frente à matriz do Bradesco. Este imóvel possui elegantes armários embutidos, com painel e rack na sala, sacada, dois dormitórios, cozinha e área de serviço; Venha proporcionar uma atmosfera de sofisticação e praticidade. O Edifício Square é amplamente reconhecido como um dos melhores condomínios para se viver em Osasco, oferecendo uma gama de comodidades e serviços que elevam a qualidade de vida de seus moradores. Não perca a chance de conhecer este imóvel .Agende sua visita hoje mesmo e descubra como você pode fazer deste apartamento o seu novo lar, desfrutando do conforto e da conveniência que ele oferece.



