Você faz Osasco brilhar – EP 28 – Professor, Coordenador e Agente Recreativo Allan Charles

Neste episódio recebemos um profissional cheio de tantos talentos, comunicativo, alegre e criativo. Além de inspirar e incentivar seus alunos do Ensino Médio da rede estadual de Osasco SP a lutar por seus sonhos e projetos, também atua como coordenador de projetos e formação de professores na empresa Planeta Educação em parceria com a Secretaria de Educação de Osasco. Um jovem entusiasmado e apaixonado pela Educação. Conheça um pouco de seu trabalho que é inspirador!!

Lembrando…

O programa "Você faz Osasco brilhar" tem por objetivo compartilhar memórias afetivas sobre nossa cidade além do resgate de fatos históricos marcantes. Uma conversa descontraída sobre o passado, presente e futuro de Osasco. Fazemos uma homenagem pela história de vida e reconhecimento de pessoas especiais que contribuem para que a cidade brilhe cada vez mais . Também aprendemos um pouco sobre a história de cada bairro. Venha aprender com a gente.



