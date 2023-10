Defesa Civil de Osasco segue em missão para auxiliar vítimas do desastre do Rio Grande do Sul

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Uma equipe da Defesa Civil de Osasco partiu na manhã de quarta-feira, 27/09, em missão humanitária para o SOS Rio Grande do Sul, para auxiliar as vítimas do desastre ocasionado pela formação de ciclones e das fortes chuvas que atingiram o Estado no mês de setembro. Além de uma picape modelo Fiat Toro, equipamentos de proteção individual, a Defesa Civil também levou motosserra, equipamentos que serão utilizados nas ações de resgate por vítimas, apoio na logística e no transporte de alimentos e água.

De acordo com Pedro Farias, supervisor de equipe, a comitiva vai direto para a capital Porto Alegre onde hoje requer maior demanda e deve ficar no Estado entre 8 e 10 dias para auxiliar especialmente na busca por vítimas, apoio na logística de desabrigados e desalojados, além de colaborar no transporte de alimentos. “Nossa equipe é voluntária e foi acionada a pedido do prefeito Rogério Lins. Vamos levar nossa experiência em eventos da natureza”, destacou.

Acompanham Farias na missão, os agentes Jonatas Gundin, Cláudio Clóvis e Vinícius Souza. “Nesse momento a solidariedade é imprescindível”, destacou.

O restante do efetivo segue em Osasco, realizando as operações de rotina no município.