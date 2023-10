Campanha de Vacinação segue até 27/10 em todas as UBSs

Juliana Oliveira

Caio Henrique

O Dia D de Multivacinação, realizado no sábado,07/10, pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, teve baixa adesão na cidade. Durante todo o dia, foram aplicadas 865 doses de vacinas do calendário de rotina e 123 contra a covid-19. A vacinação aconteceu em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade. Na ocasião foram ofertadas vacinas contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos, atualizações da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e também vacinação contra a covid-19.

Desde o dia 02/10, data de início da Campanha, foram aplicadas 6.765 doses do calendário de rotina em crianças menores de 15 anos e 1.254 doses de vacina contra a covid-19.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 27/10 e disponibiliza as vacinas para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BGC (tuberculose) e Covid-19

A vacinação continua sendo realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos seus respectivos horários de atendimento, que podem ser verificados em saude.osasco.sp.gov.br.