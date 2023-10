Osasco terá Dia “D” do Outubro Rosa em todas as UBSs

O Outubro Rosa é um período para aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Para tanto, é fundamental que todas as mulheres adotem autocuidado e realizem exames regulares.

Nesse mês, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizará no dia 21/10 (sábado), das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Dia “D” do Outubro Rosa, sob o tema “Cuidar de si também é amor próprio”.

A ação contará com uma série de serviços voltados à saúde das mulheres, como

– avaliação clínica e ginecológica sem necessidade de agendamento;

– coleta de citologia oncótica (Papanicolau) para mulheres com idade entre 25 e 64 anos;

– requisição do exame de mamografia para mulheres com idade entre 40 e 69 anos;

– requisição de ultrassonografia transvaginal para mulheres entre 25 e 64 anos;

– requisição de exame de ultrassonografia das mamas para mulheres entre 40 e 69 anos;

Palestras educacionais em Saúde sobre métodos contraceptivos (DIU, laqueadura, vasectomia etc).

Além do Dia “D” durante todo o mês de outubro em todas as Unidades Básicas de Saúde, haverá grupos educativos, reforço nas ações de planejamento familiar, aumento da oferta de Papanicolau nas agendas de rotina das unidades, entre outros.

Serviço

Dia “D” do Outubro Rosa – Osasco

Data: 21/10

Horário: das 9h às 16h

Local: em todas as Unidades Básicas de Saúde de Osasco

Informações: Central 156