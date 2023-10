Prefeitura de Osasco empossa 128 novos servidores

Olga Liotta

Caio Henrique

A tão sonhada estabilidade de emprego oferecida por meio dos concursos públicos foi alcançada por 128 novos servidores de Osasco que tomaram posse em cerimônia de ambientação e posse realizada pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração da Prefeitura, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, na segunda-feira, 16/10.

É o caso de Luís Carlos Mendonça, 67 anos, que há 17 anos trabalha na Prefeitura, em cargo de comissão, e agora festeja a conquista da efetivação. “Todas às vezes que abria um concurso eu prestava, porque meu foco sempre foi o plano de carreira. Gosto muito de trabalhar aqui, então para mim ser efetivado é uma benção”, destacou.

Ruth Vanderley Vieira, 51, também comemorou. Ela, que é efetiva há 15 anos, como servente de escola, quis mudar de função. “Agora é uma nova etapa. Estou na expectativa porque vou assumir como cozinheira, como gosto muito de cozinhar, então procurei unir a paixão e o trabalho”, disse.

Durante a integração, a equipe da Escola de Gestão e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) apresentou os princípios legais explícitos da administração pública (impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e abordou questões sobre funções, salários, benefícios, além de apresentar um pouco da história da cidade, segunda maior economia do Estado.

Abordando sobre o regime de Previdência do Município de Osasco (aposentadoria, pensões etc), estiveram dra. Simone Camargo, diretora de Benefícios do Instituto IPMO, e dr. Fabrício de Gois Araújo, diretor técnico do IPMO.

A gerente de concursos e ingressos da Secretaria de Administração, Luciene Aparecida de Oliveira, ressaltou que novas oportunidades estão por vir nas áreas de educação, agente de trânsito e agente de fiscal de postura. “Estão em estudos concursos para essas áreas, mas ainda não temos previsão e detalhamentos. Agora seguem em andamento os concursos do SAMU e da área de especialidades da Saúde”.

Os interessados em prestar concurso público para a Prefeitura de Osasco devem ficar atentos na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) ou no site da banca organizadora Vunesp: https://www.vunesp.com.br/.

“Fico extremamente feliz ao ver que a cada novo concurso temos muitos colaboradores antigos da casa sendo efetivados. Desejo sucesso a todos e que sejam muito bem-vindos”, comentou o secretário da Administração, Cláudio Monteiro.

Tomaram posse: assistente social (3), cozinheiro (38), farmacêutico (3), oficial administrativo (17), oficial de escola (2), PEB I – adjunto (31), PEB II – adjunto-auditivo (1), psicólogo (4), servente de escola (7), técnico de enfermagem do trabalho (1), zelador de escola (19), zelador de espaço esportivo (1), fiscal tributário (1).

Também estiveram presentes, o secretário adjunto de Administração, Justino Santos, o diretor de Gestão de Recursos Humanos, Eduardo Matias, a diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, Vera Lúcia Navas Hammoud, entre outros.