Setre implanta projeto piloto de reciclagem em seus departamentos

Patrícia Bulbovas

Secom/PMO

Para celebrar a semana do Lixo Zero, que faz parte do calendário oficial da cidade, a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco vai implantar, em sua sede, nos Portais do Trabalhador e no Departamento de Qualificação Profissional, um projeto piloto com o objetivo de promover a reciclagem dos resíduos sólidos gerados na pasta.

Para isso, durante a Semana, que acontece de 23 a 27 de outubro, técnicos do Departamento de Economia Solidária farão a conscientização dos funcionários, bem como a explicação de como o projeto funcionará. Essa conscientização abordará não só a importância da separação correta do lixo, mas também a diminuição do consumo de copos plásticos e a impressão consciente de documentos. À princípio, todo o material reciclável gerado na Setre será descartado de forma correta nos departamentos, coletado periodicamente e enviado às cooperativas de reciclagem que a Secretaria mantém.

O projeto piloto funcionará por um ano, até a próxima edição da Semana do Lixo Zero, quando serão apresentados os resultados desta ação. Após esse período, a ideia é estender o projeto para os demais equipamentos mantidos pela Setre, que são os Centros de Inclusão Digital, e incentivar a adoção da prática pelas secretarias municipais da Prefeitura de Osasco.