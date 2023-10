Educadores da rede municipal de Osasco visitam Museu Afro Brasil

Kelly Cerqueira

Lucas Souza

Silêncio, olhos atentos e vibrantes foram as expressões dos educadores do Movimento de Alfabetização da Educação de Jovens e Adultos (MOVA) da Rede Municipal de Ensino, ao visitarem no dia 10 de outubro, o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do mais famoso Parque de São Paulo, o Ibirapuera.

Na ocasião, os participantes conheceram o acervo com mais de 8 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje.

A atividade faz parte da programação do Mês da Consciência Negra. Para o coordenador Jorge Luiz Gomes da Silva, “essa é uma ação grandiosa, já que serve para enriquecer ainda mais as atividades desenvolvidas em sala de aula, seguindo as normas da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade da aplicação da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar”.

Na rede municipal de ensino é pautada a importância do debate em torno das relações étnico-raciais nos ambientes de ensino e aprendizagem, para a promoção da justiça social e da cultura antirracista. Com esta premissa, as temáticas são abordadas ao longo de todo o ano letivo, perpassando tanto o currículo, como as interações pessoais em suas diversas formas.

“A educação é uma ferramenta na luta contra o racismo. Ela é essencial para que a sociedade e justiça caminhem juntas. Parabenizo o comprometimento do prefeito Rogério Lins com as normativas educacionais, os professores, gestores, profissionais da educação e comunidade escolar, que têm tratado o nosso ensino como prioridade”, conclui o secretário de Educação, Cláudio Piteri.



O Museu Afro Brasil exibe parte do seu acervo numa exposição de longa duração, realiza Exposições Temporárias e dispõe de um Auditório e de uma Biblioteca especializada, que complementam sua programação cultural ao longo do ano.