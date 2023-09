Moção de Aplauso reconhece atuação de cantora osasquense

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na manhã desta quinta-feira (24), durante a realização da 45ª Sessão Ordinária de 2023, uma Moção de Aplauso reconheceu a atuação da cantora osasquense Layne Martins, de 16 anos de idade.

Proponente da homenagem, o vereador Emerson Osasco (Rede) justificou a Moção por conta do trabalho desenvolvido pela garota. “Essa jovem de apenas 16 anos transita por diversos gêneros musicais e pretende atuar como cantora e compositora. Ela compôs uma canção, cujo tema são as dores de ser uma criança negra em um país intolerante como o Brasil”, disse o vereador. Layne vem participando de programas de auditório, como o do apresentador Raul Gil.

A cantora esteve presente no Plenário da Câmara de Osasco, onde demonstrou alegria em receber a homenagem. “Quero ajudar as pessoas negras a serem reconhecidas e se sentirem melhores com elas mesmas”, disse Layne.

Segundo o vereador Emerson, “Layne é uma grande cantora e tem um grande carisma. Ela é uma excelente artista e tem muito talento”.

