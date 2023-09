Moção reconhece trabalho de artista de rua de Osasco

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 46ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta terça-feira (29), a vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou a Moção de Aplauso 251/2023, que homenageia o artista Adilson Pereira Júnior, mais conhecido como BCO.

Na justificativa da Moção, a líder do governo na Câmara Municipal enalteceu o trabalho de BCO na pintura de murais em escolas municipais. Como exemplo, ela citou a arte feita na creche Pedro Alves de Oliveira.

“Essa foi uma ação que aconteceu no mês de junho, o projeto Plantio na Escola. Em 1999, Adilson era metalúrgico, sofreu um acidente e mudou de carreira. Assim ele começou sua atividade como artista”, disse Ana Paula.

Conforme a vereadora, ele evangeliza por meio da arte do grafite e do grapixo. Em todas as suas obras, BCO deixa a mensagem “Só Jesus salva”. Em 2010, BCO sofreu uma queda, passando a usar muletas para se locomover. Contudo, não deixou de trabalhar com a arte.

BCO esteve presente no Plenário Tirandentes e deixou uma mensagem para o recebimento da Moção. “Com todas as dores e todas as dificuldades, continuo trabalhando com o dom que Deus me deu. Jamais vou cessar esse dom tão gratificante e que me torna capaz de vencer meus limites”.

MULTIMÍDIA | 46ª Sessão Ordinária ► FOTOS | VÍDEO | REPORTAGEM