Moção reconhece trabalho de psicólogo do CAPS em Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O Plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta terça-feira (12), uma Moção de Reconhecimento ao psicólogo João Roberto de Oliveira e Silva, pelo seu trabalho e dedicação à saúde do município de Osasco.

O autor da Moção, vereador Laércio Mendonça (PSD), destacou a importância da atuação em Osasco há mais de 20 anos.

“É um trabalhador essencial, que faz a diferença na vida de muitas pessoas, que sempre buscou auxiliar seus pacientes em busca de inclusão social”, explicou Mendonça.

A vereadora enfatizou o trabalho humanizado do profissional e o tratamento especial dado a todos, independentemente de quem seja. “O trabalho dos psicólogos é realmente fundamental. Que você seja sempre esse exemplo”, declarou.

Saúde Mental

Na Secretaria de Saúde de Osasco, Oliveira e Silva desenvolveu trabalho com crianças e adolescentes especiais, prestando orientações a seus professores e familiares.

O psicólogo atua há 19 anos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com pacientes adultos com problemas de saúde mental.

Oliveira e Silva é o organizador da exposição “Jardim de Sentimentos” e do livro “Intimidades Poéticas”, que trazem, respectivamente, pinturas e desenhos; poesias e ilustrações criadas por pacientes do CAPS.

MULTIMÍDIA ► 49ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO