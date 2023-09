Câmara de Osasco publica edital para construção de sua nova sede

Por Maurício Viel

Acompanhando o avanço tecnológico da cidade, o Poder Legislativo de Osasco está se preparando para construir sua nova sede.

Nesta quinta-feira (21), a Câmara Municipal de Osasco lançará um edital para realização de uma licitação, que vai definir a empresa responsável pelas obras de construção do novo prédio. Ele será erguido na R. Narciso Sturlini, em parte do terreno onde anteriormente funcionava a fábrica Adamas do Brasil.

Esta será a terceira sede da Câmara Municipal. Em 1962, ela foi instalada em um pequeno prédio na Av. Marechal Rondon, no Centro. As atuais instalações da Av. dos Autonomistas foram inauguradas em 1977, em um casarão que outrora foi sede do Fórum e da Prefeitura de Osasco.

Instalações Obsoletas

Atualmente, os prédios da Câmara Municipal já não dispõem de espaço e estrutura necessários para abrigar seguramente todos os seus setores. Há um mínimo de acessibilidade e o Plenário Tiradentes comporta apenas 120 pessoas. Quando há grandes eventos, como a posse dos vereadores ou votação de projetos importantes, é necessário que a segurança limite o número de pessoas no local.

Além disso, alguns setores estão insalubres, precários e até inseguros para a permanência de servidores e o atendimento à população.

Para o presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), as instalações do Legislativo devem estar de acordo com o tamanho e desenvolvimento da cidade. “Osasco merece uma Câmara Municipal com instalações condignas, para assim proporcionar maior participação popular. Na nova Câmara, vamos ter espaço suficiente para debatermos juntos e confrontar ideias. Essa parceria é fundamental para que a cidade de Osasco continue nesse ritmo acelerado de desenvolvimento”, disse o presidente.

Benefícios

As novas instalações do Legislativo osasquense vão contar com iniciativas para gerar mais economicidade e diminuição do impacto no meio ambiente. Em todo o entorno do terreno haverá um jardim, composto por diversas espécies de vegetação. Haverá reuso das águas da chuva e aproveitamento de luz natural.

Outros pontos importantes que o novo prédio vai proporcionar são a total acessibilidade e o corte de gastos com o aluguel para utilização do prédio onde hoje estão instalados os gabinetes dos vereadores. A nova sede vai contar com quatro pavimentos, que abrigarão todos os gabinetes e os setores administrativos e técnicos da Casa de Leis.

Mais Público

A atual legislatura da Câmara de Osasco valoriza muito a participação popular e quer dar maiores condições para que mais pessoas frequentem as sessões e audiências públicas da Casa. Para os vereadores, essa é uma iniciativa que promove ainda mais transparência dos trabalhos.

Pensando nesta maior aproximação, o novo plenário foi projetado para dispor de três vezes mais assentos do que o atual, inclusive contando com alguns assentos específicos para pessoas obesas ou com deficiência. Haverá vagas de estacionamento disponíveis para os visitantes. Com o novo prédio, portanto, será possível receber mais munícipes e com a garantia de segurança e conforto para todos.

A expectativa é que o início das obras aconteça ainda em 2023 e todas as medidas estão sendo tomadas pelo conjunto dos vereadores. “Sabemos que na Casa Legislativa o poder é compartilhado e o presidente pode ter a ideia. Porém, precisa do apoio de todos os pares, que estão na Câmara representando a voz povo osasquense”, afirmou o presidente Carmônio.