Vereadores reconhecem trabalho de investigador da Polícia Civil

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Nesta terça-feira (5), por meio da Moção de Congratulações 9/2024, a Câmara Municipal de Osasco reconheceu o trabalho de Walter Souza, investigador da Polícia Civil.

O proponente da Moção, o vereador Adauto Tô Tô (PDT) comentou a trajetória do policial civil em Osasco, onde trabalhou por mais de 30 anos. “Quero agora homenageá-lo por ocasião de sua aposentadoria”.

“Souza trabalhou como investigador na equipe de delegada Luciana Temer, sendo um dos primeiros policiais homens a trabalhar na Delegacia da Mulher em nossa cidade”, disse o parlamentar do PDT.

“Tendo chegado em Osasco aos seis anos de idade, vindo da Bahia, ele fixou residência no Jd. Helena Maria e toda sua trajetória está ligada à nossa cidade. Serviu o Exército aqui e entrou na Polícia Civil aos 19 anos”, acrescentou Adauto Tô Tô.

Conforme o vereador, Souza esteve presente em eventos relevantes na história de Osasco. “Ele acompanhou as investigações da explosão do Osasco Plaza Shopping em 1996 e o desabamento do teto de uma igreja na Av. João Batista, em 1998”.