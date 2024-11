TIC Eixo Norte: concessionária e CPTM iniciam treinamento para transferência

A partir de domingo ( 1º), a TIC Trens vai iniciar os treinamentos com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para capacitar a equipe que assumirá a operação da Linha 7-Rubi a partir de 26 de novembro de 2025.

O treinamento faz parte da fase pré-operacional, prevista no contrato de concessão que também inclui a obrigação de uso de pessoal da CPTM nos primeiros seis meses de operação comercial. O objetivo é transferir o conhecimento de como a empresa pública realiza a operação diária no trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

