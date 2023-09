Oz Valley Networking reúne empreendedoras em Centro de Eventos

Marco Borba

Fernanda Cazarini

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco promoveu segunda-feira, 11/9, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18, o OZ Valley Networking – Mulheres Empreendedoras.

Como o próprio nome sugere, o evento é uma roda de negócios em que empreendedoras se reúnem e trocam experiências de empreendedorismo. Sebrae e Senai são parceiros no evento. Ao todo, 350 empreendedoras dos mais variados segmentos se inscreveram para participar da atividade.

O secretário da Pasta, Luciano Camandoni, representou o prefeito Rogério Lins e agradeceu a presença das mulheres empreendedoras e as parabenizou por suas conquistas. Os vereadores Délbio Teruel e Elsa Oliveira prestigiaram o encontro.

Entre as empreendedoras estava Helena Custódio, influencer que comanda empresa de marketing digital, promove cursos de passarela e desfiles para modelos plus size e marcas que apoiam eventos voltados ao público feminino.

Ela atua no segmento há 10 anos, ocasião em que as chamadas redes sociais praticamente não existiam. “Comecei com um blog e depois migrei para os aplicativos de redes sociais. Já fui dona de loja (física) e sei como é difícil empreender, principalmente para mulheres. Então, creio que o Poder Público de outras cidades deveria seguir o exemplo de Osasco para incentivar o empreendedorismo de forma geral. Eventos como este abrem muitas portas. Osasco está de parabéns pela medida”, disse Helena.