Público abraça Os Paralamas do Sucesso em show nostálgico na Arena VIP

Marco Borba

Fernanda Cazarini, Eduardo Cardoso e Caio Henrique

Quando soube que Os Paralamas do Sucesso iam tocar na “capital” do trabalho, na Arena VIP (km 18), no domingo, 25/2, uma caravana de fãs pra lá também se encaminhou. A tarde de sol e os hits do grupo garantiram ao público, formado por pessoas das mais variadas idades e gostos musicais, um dia de consagração e alegria. Quem conhece as canções cantou e dançou numa festa regada a nostalgia e encantamento.

O show integra as festividades de 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, foi realizado pela Rádio Massa FM e contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e demais autoridades. A Arena VIP tem capacidade para cerca de 5 mil pessoas e abrigou de forma confortável o público.

Após as quase duas horas de show, as frases mais ouvidas na saída do evento foram: Fantástico! Maravilho!, Muito bom!. Elogios à altura do grupo, que está em turnê pelo Brasil em comemoração aos 40 anos de carreira.

Manifestações de apreço se estenderam à organização do evento, que disponibilizou estrutura de primeira para o conforto do público. Além de barracas de comidas e bebidas, o local também tinha banheiros químicos, espaço reservado para o público PcD, posto médico, ambulâncias, bombeiros e guardas municipais no entorno e no interior da Arena.

O aperitivo para o show dos Paralamas foi servido com apresentações animadas e impecáveis dos grupos Camurça, que abriu o evento, e Naguetta. As duas bandas tocaram músicas próprias e de artistas nacionais e internacionais. Quem passou pelo local ouviu pop, rock e reggae. Ou seja, som para todos os gostos musicais.

O público começou a chegar cedo à Arena para garantir um lugar privilegiado à frente do palco. O casal André Luis de Mello, 51 anos, e Tabatha Alexandra de Mello, 49, acompanha o trio formado por Herbert Viana (vocais), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) desde os anos 1980.

“Curto o som dos caras desde que eu tinha 12 anos. “Lembro que a primeira música deles que ouvi foi ‘Meu erro’ e curti muito. Aí fui acompanhando e curto até hoje. A música deles é muito boa, coisa rara de se ver nos grupos atuais. Após 40 anos, ainda são uma banda relevante. Acho que por isso ainda hoje fazem sucesso e atraem público de diversas faixas etárias. O Herbert Viana é um letrista muito bom”, elogiou André Luís.

Familiares e amigos também foram juntos ao evento. Adriana Balint, 53, o filho Rodrigo, 27, e os amigos dele Lucas Alencar, 29, e Beatriz Barosa, 23, que moram no bairro Alto do Farol, também se juntaram à legião de fãs.

“Conheci o som deles ouvindo em casa. Minha mãe gosta muito. Eles ainda são relevantes. A qualidade musical propicia isso. Acho que por esse motivo atrai público de idades diferentes”, avalia Rodrigo Balint. “Fiquei muito feliz quando soube que viriam tocar na cidade. Curto todas as músicas deles, mas ‘Meu erro’ é a minha favorita”, completou Adriana Balint.

As comemorações do aniversário de 62 anos da cidade prosseguem e, no dia 16 de março, será a vez de o Estádio Municipal do Jardim Rochdale receber os shows de Ana Castela e do grupo É o Tchan. A exemplo da apresentação dos Paralamas, estes outros dois shows não terão custos aos cofres públicos, pois são promovidos pela Rádio Massa FM.