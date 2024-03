Setre Osasco inaugura viveiro e passa a produzir as próprias mudas para o Projeto de Agricultura Urbana

Patrícia Bulbovas

Setre/PMO

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco inaugura, no dia 14/3, um viveiro de mudas para atender a demanda das 16 hortas que mantém no Projeto Agricultura Urbana. Antes, essas mudas eram compradas de fornecedores particulares dos municípios vizinhos, o que encarecia e dificultava a logística em função da distância dos viveiros e da delicadeza do produto.

A partir de agora, o projeto pretende se sustentar, produzindo sua própria demanda que, em um primeiro momento, será atendida parcialmente. A expectativa é que o viveiro esteja 100% produtivo em junho de 2025, o que consistirá na capacidade de produzir mais de 165 mil mudas por mês.

Por enquanto, a produção será de mudas de alfaces (Americana, Crespa, Lisa, Mimosa e Roxa), cebolinha e rúcula e atenderá a empreendimentos econômicos populares e solidários do segmento Agricultura Urbana, integrante do Programa Osasco Solidária (Lei Municipal nº 3978/2005).

No local atuarão beneficiários do Programa, que tem como objetivo a geração de trabalho e renda. Eles serão acompanhados pelos técnicos de referência em agronomia do Departamento de Economia Solidária da SETRE, que prestam assessoria aos trabalhadores.

“Faz parte das atividades do programa oferecer oficinas e novas tecnologias que agreguem novos saberes e conhecimento aos agricultores. Assim, eles podem fomentar seu empreendimento. Essas atividades estão previstas no processo de incubação de empreendimentos e na lei que criou o programa em 2005”, explicou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

Os trabalhadores que atuarão no viveiro são empreendedores nos mesmos moldes dos trabalhadores das outras hortas, ou seja, vão produzir, cultivar e comercializar seus produtos, como os outros já o fazem, para promoverem geração de renda para suas famílias.

Serviço

Inauguração do Viveiro de Mudas da SETRE

Dia 14/3, às 10h (quinta-feira)

Local: Parque Ecológico Ignácio Pereira Gurgel

Rua Nossa Senhora do Rosário, 506 – Km 18